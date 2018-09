Pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté : Les « pèlerins de la mission » bien accueillis.

Ce mardi 12 septembre 2018 ont été accueillis par le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, les pèlerins qui s’étaient rendu le 23 août dernier aux lieux saints de la chrétienté. Pour cette édition 2018, le thème choisi est : « les pèlerins de la mission ». Ils étaient 350 pèlerins à se rendre à Jérusalem, Rome, Nazareth et à Lourdes. Ils ont finalement bien atterri à l’aéroport international Blaise Diagne devant Me Sidiki Kaba qui a montré toute sa satisfaction et s’est réjoui en même temps que tous les pèlerins, du dialogue islamo-chrétien qui revêt une importance capitale pour les sénégalais...