Pèlerinage à la Mecque : Le cri du cœur des 20 pèlerins laissés en rade depuis 2017.

Le collectif des 20 pèlerins laissés en rade en 2017 à l’aéroport Léopold Sédar Senghor, a tenu une conférence de presse ce samedi 03 Août à Dakar. Cette rencontre avait pour objectif de relater les faits et d’alerter l’opinion publique. À en croire la coordinatrice, Madame Koné, "des agences de la place avaient convoqué les pèlerins qu’ils s’étaient engagés à amener à la Mecque, le 21 Août à midi. Une fois sur place les pèlerins n’ont trouvé aucun membre de ces agences, et n’ont donc pas pu embarquer, parce que n’ayant même pas de visa. Voilà deux ans que nous attendons désespérément notre argent et c’est trop long." Très remontés, ces pèlerins interpellent les autorités étatiques pour que justice leur soit faite tout en demandant un remboursement dans les plus brefs délais...