Pèlerinage à la Mecque 2022 : Le quota du Sénégal est fixé à 5.822 pèlerins.

En réunion d’information avec les voyagistes privés en préparation du pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam, le ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a fait l’économie des mesures prises par l’Arabie Saoudite pour le Hajj. Ainsi, le Sénégal pour un quota de 1 million de pèlerins fixé par Jeddah, Dakar ne devra convoyer que 5.822. Une réduction justifiée par la pandémie à coronavirus qui continue de sévir dans le monde.



« La pandémie s’annonce à cette échelle, c’est le monde entier qui serait infecté. C’est pourquoi nous comprenons cette mesure qui a été prise par le royaume d’Arabie Saoudite d’arbitrer le nombre total de pèlerins pour le monde à 1 million de pèlerins. Il en découle la conséquence que chaque État proportionnellement à sa population puisse avoir un quota. Le Sénégal s’est retrouvé avec 5.822 pèlerins qu’il faut affecter à la commission mise en place par l’État et celle des voyagistes », fait comprendre Me Aïssata Tall Sall aux voyagistes car l’Émir de veut pas que La Mecque soit le cluster de ce virus.



C’est pourquoi, l’État sachant que le nombre est très en deçà des attentes, le ministre leur a donné le plus grand quota. « Le gouvernement conduira 2.000 pèlerins et les voyagistes se répartiront 3.822 pèlerins. Nous réfléchirons pour voir la possibilité d’augmenter leur quota. » Mais aussi, « cette année, l’âge fixé est de 65 ans pour des raisons liées à la pandémie. »



En définitive, le package de cette année est fixé à 4.200.000 F CFA pour permettre de loger tous les pèlerins dans des hôtels et éviter le système Mutawaf ».