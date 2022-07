Pèlerinage à la Mecque 2022 / Affaire conciergerie voyages : Ce qui s’est réellement passé...

Retour sur l’éclatement de l’affaire : Le lundi 04 juillet 2022, la presse dans son ensemble a relayé ce qui semblait être une affaire d’escroquerie. En effet, l’agence Conciergerie Voyage aurait brisé le rêve de 49 pèlerins qui se préparaient déjà à aller effectuer leur pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam. Ces derniers auraient versé chacun 4,5 millions de F CFA à cette agence pour les besoins du pèlerinage. Certaines victimes sont allés même jusqu’à affirmer que le monsieur qui se trouve être leur répondant aurait disparu. C’est une des victimes qui aurait payé le billet pour sa belle-sœur qui vend la mêche. Selon elle, « c’est seulement dans la matinée du dimanche 3 juillet que l’agent répondant de l’agence Conciergerie Voyage a envoyé un vocal dans le groupe WhatsApp des différents pèlerins pour leur notifier qu’ils ne pourront plus voyager. » Toujours selon elle, « des visas ne seraient pas sortis". Selon la même source, sur 49 pèlerins, seulement 18 avaient un visa. Malgré tout, ces derniers ne pourront pas effectuer le pèlerinage car l'agence n'a pas trouvé un avion devant les transporter à partir de Dubaï pour rallier la Mecque. En définitive, aucun des 49 pèlerins n'ira accomplir ce pilier de l'Islam. Elle ajoute en outre, que l’agence qui a donné rendez-vous à ces pèlerins ne compte pas rembourser totalement l’argent de ces derniers.





La réaction de la délégation générale au pèlerinage



Après l’éclatement de l’affaire, la Délégation générale au pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam a fait une sortie pour éclairer la lanterne des populations. D'après elle, cette agence ne disposerait pas d’agrément, encore moins de quota pour cet évènement tant attendu par les musulmans. Ainsi, le chargé de communication de la Délégation générale au pèlerinage a soutenu que ce qui s’est passé, « c’est de l’arnaque et de l’usurpation de fonction. » Ainsi, Abdou Aziz Mbaye a annoncé, sur la Rfm, le lundi 4 juillet, que des sanctions contre la "Conciergerie Voyages seront prises". En effet selon lui, la première remarque que je vais faire, c’est que Conciergerie Voyages n’a pas d’agrément, encore moins de quota. Donc, c’est quelqu’un qui a usurpé, qui a fait un trafic d’influence et qui a arnaqué les pèlerins qui voulaient aller à La Mecque. En effet, c’est un problème civil qui doit être connu devant les tribunaux pour y être jugé. Pour avoir un agrément, il y a toute une démarche à faire. Il faut solliciter et recevoir la visite de la délégation et solliciter un quota auprès du délégué général à La Mecque." Toujours selon le chargé de la communication, « ce qu’on remarque depuis quelques années, c'est que des gens agissent dans le pèlerinage alors qu’ils n’y ont pas droit. Ils n’ont pas de locaux et ils n’ont pas d’agrément. Faire voyager des musulmans pour la Oumrah n’a rien à voir avec faire voyager des pèlerins à La Mecque parce que les règles qui régissent ce dernier ne régissent pas la Oumrah. Ce qui peut indure les clients en erreur. On va se réunir et je sais que le délégué général va prendre des sanctions par rapport à cela. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il (Conciergerie Voyages) a arnaqué ces pèlerins en toute connaissance de cause, parce qu’il sait qu'il n’a pas d’agrément », avait alors déclaré Abdoul Aziz Mbaye.





L’avocat de l’agence dément des victimes et la délégation générale au pèlerinage et botte en touche toutes les allégations.





En réaction à la sortie du chargé de communication de la délégation, l’avocat de l’agence est monté au créneau pour botter en touche toutes ses allégations ; selon lui, l’agence existe depuis 2015 et elle opère dans le domaine du convoyage des pèlerins et a déjà amené des populations à Fès. Ceux qui disent que la société est fictive ne disent pas vrai. La documentation qui prouve que cette entreprise existe est là. Elle dispose d’ailleurs d’un siège que tout le monde connait, a dit l’avocat. La robe noire ajoute que le propriétaire est un Sénégalais qui n’a pas fui comme on le prétend. C’est aussi mensonger de dire qu’il était injoignable au téléphone. Il était en parfaite communication avec ceux qui sont concernés par cette affaire. Ce retard et ces manquements ne sont pas dus à l'agence. L'avocat note que ce sont les autorités saoudiennes qui ont pris des restrictions drastiques en réduisant les quotas. Les mêmes problèmes existent partout dans le monde, selon lui. Me Abdi Nar Ndiaye avocat à la cour a même informé aujourd’hui que 18 personnes ont déjà des visas authentiques, un autre nombre (15) est en route. Trois parmi eux n’ont plus confiance suite aux difficultés.



L’avocat renseigne également que les visas sont authentiques et c’est avec ce document que les pèlerins sont partis. Quid des remboursements, l’avocat stipule que l’argent est dans le circuit bancaire conformément à loi. « J’ai enclenché une procédure pour que l’argent de ceux qui ne sont pas partis soit restitué à l’agence. En attendant, il va donner des chèques de 2 millions par personne sur argent propre avant de prendre un délai reliquataire de 15 jours ou 30 jours », avait alors dit la robe noire.



18 pèlerins sont effectivement à la Mecque, 24 autres restés en rade.



Malgré les rumeurs faisant état d'escroquerie sur des candidats au pèlerinage à la Mecque, l'agence de voyage, spécialisée dans le tourisme religieux a bien convoyé 18 pèlerins pour les besoins du Hajj. Ces derniers sont bien arrivés à la Mecque et accomplissent l'un des cinq piliers de l’Islam. Cependant, l'agence reconnaît avoir bien laissé en rade 24 autres candidats au pèlerinage. Selon le chef d'agence, le blocage serait dû à « une saturation du système par rapport au quota et les visas n'ont pas pu être obtenu à cause d'une défaillance du système qui était trop lent. » Cependant, après s'être excusé auprès des candidats recalés, l'agence assure mettre tout en œuvre pour rembourser leur argent. Selon lui, « le processus est déjà enclenché. Nous avons commencé à les rembourser avec nos propres moyens, parce que le circuit pour récupérer l’argent déjà versé est un peu long. Mais ils seront tous remboursés jusqu’au dernier centime », rassure le responsable de l’agence câblé par Dakaractu.