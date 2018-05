Pèlerinage Popenguine 2018 / Les fidèles entre recueillement et dévotion : Le défi de l’organisation relevé.

La 130ème édition du pèlerinage marial de Popenguine (Ouest, 59 km de Dakar), un évènement religieux qui draine des milliers de fidèles catholiques sénégalais et de la sous-région, a été clôturée ce lundi 21 mai. Du 19 au 21 mai des milliers de fidèles sous le thème : « Ô Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur », ont rallié Popenguine et plus de 60 000 communions vont être distribués. Pour les besoins de cette édition, toutes les mesures de préventions, de sécurité et de bien-être ont été prises (Sapeurs-pompiers, Croix rouge, élite santé, Cnls…) pour assurer son bon déroulement…