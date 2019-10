Pèlerinage / Évaluation et projection vers 2020 : La DGP vers de nouvelles perspectives pour l’augmentation du quota et sa gestion.

Étant le 5e pilier de l’Islam, le pèlerinage constitue un moment important dans la vie de l’écrasante majorité des sénégalais pratiquant la religion musulmane. S’inscrivant ainsi dans une démarche d’amélioration de la qualité du service rendu aux pèlerins, des mesures correctives sont envisagées, pour remédier définitivement aux dysfonctionnements constatés lors des éditions précédentes.



C’est ainsi que la délégation générale au pèlerinage (DGP) dirigée par Abdou Aziz Kébé a jugé nécessaire de faire le point sur toutes les questions relatives aux préoccupations des pèlerins pour accomplir un pèlerinage dans les conditions idoines.



Il a été question donc ce matin, pour la délégation générale au pèlerinage, de revisiter avec les 34 têtes de groupements, non pas en terme de bilan, mais en terme d’analyse, le processus de l’édition 2019. Il a été donc, de faire une revue sur les performances, les limites, les relations avec les partenaires et leur nature etc...



Cette évaluation aussi, avait comme objectif, « de faire une projection sur la prochaine session dans laquelle nous voulons augmenter le quota du Sénégal, pour permettre à ces pèlerins qui, faute de place ne parviennent pas à se rendre aux lieux saints de l’Islam », signifiera Abdou Aziz Kébé.