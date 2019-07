Pèlerinage 2019 / Kaolack : Le regroupement « Ndiawène Voyages » organise des sessions de formation et d'information à l'intention de ses pèlerins.

Kaolack a accueilli la délégation du regroupement " Ndiawène Voyages" qui est en train de faire une tournée nationale en vue de rencontrer ses 216 pèlerins répartis dans les différentes localités du pays. Ledit regroupement composé principalement de 6 agences (Ndiawène Voyages - Al Ansar Voyages - Riyadoul Janna - GIE Sidecom - GIE Touba Ndienné - GIE Diouf Voyages), a opté en amont pour la formation, notamment la maîtrise de l'éthique du Hadj, l'aspect sanitaire, etc... Des informations ont été mises à la disposition des pèlerins par rapport au voyage aérien et terrestre, l'hébergement à la Mecque et à Médine, la restauration, entre autres.