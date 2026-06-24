Pêche sénégalaise : Le souffle nouveau impulsé par la ministre Amy Mara Dièye (Par ​Souleymane Ly )

À peine investie de sa mission à la tête du ministère des Pêches et de l’Économie maritime, Madame Amy Mara Dièye a immédiatement imprimé une dynamique nouvelle, empreinte d'une rigueur exemplaire et d'une proximité terrain qui redonnent confiance aux acteurs du secteur.



Dès le 10 juin 2026, à peine installée, elle a convoqué l'ensemble des directeurs généraux et nationaux pour une réunion de coordination stratégique, actant ainsi une volonté ferme de rompre avec le travail en silos.



Cette démarche proactive, axée sur la synergie, l'évaluation rigoureuse et le partage d'une vision commune, a posé les jalons d'une gouvernance tournée vers l'efficacité et la réponse concrète aux impératifs d'un secteur vital pour l'économie nationale.



​Cette cadence soutenue s'est rapidement étendue à l'international et au cœur des préoccupations locales.



En portant la voix du Sénégal lors de la 11ème édition de la conférence internationale « Notre Océan » au Kenya, Madame le Ministre a réaffirmé l'engagement résolu du pays à préserver la biodiversité marine et à promouvoir une économie bleue durable à l'échelle globale.



À son retour, loin de marquer une pause, elle a immédiatement renoué avec le terrain en se rendant, tard dans la soirée du samedi 20 juin 2026, au quai de pêche de Hann Yarakh.



Ce dialogue direct avec les pêcheurs artisanaux, transformatrices et élus locaux a démontré sa volonté de privilégier la concertation participative pour débloquer des dossiers sensibles comme celui du complexe frigorifique.



En offrant aux acteurs la liberté de choisir la date de son inauguration et en actant la création d'un comité de gestion inclusif, elle a transformé des attentes latentes en solutions opérationnelles partagées.



​La dynamique insufflée par Amy Mara Dièye s'est confirmée le 23 juin 2026, lors de la cérémonie de remise d'attestations aux inspecteurs et responsables qualité, marquée par l'innovation technologique avec le lancement de la plateforme de digitalisation BlueCert.



Cette initiative, qui renforce la sécurité sanitaire des produits halieutiques par la dématérialisation et la transparence, illustre parfaitement son ambition de moderniser la filière tout en garantissant la santé des populations.



En quelques jours, à travers ces actions coordonnées sur les plans administratif, diplomatique et opérationnel, Madame le Ministre a prouvé qu'elle ne se contente pas de gérer, mais qu'elle transforme et bâtit.



Cette mobilisation sans répit, placée sous le signe de la rigueur et de la proximité, offre une perspective prometteuse pour une souveraineté alimentaire durable et une pêche sénégalaise compétitive, laissant clairement entrevoir que l'espoir est non seulement permis, mais déjà en marche.



Souleymane Ly

Spécialiste en communication