Pêche, navigation et exploitation de l'or : Pape Diop dissèque les contradictions et sert une leçon de pêche à l’État…

Après le message à la nation du président de la République, le président de Bokk Guiss Guiss s'est prononcé sur la question de la pêche évoquée par Macky Sall. Pape Diop sert une recette pour améliorer les recettes des exploitants nationaux des produits halieutiques.



"La ressource étant très rare, nous devrons aller vers la transformation de toutes nos captures. On ne devrait pas, ou on ne doit plus permettre aux industries d'exportation de produits halieutiques d'exporter des produits non élaborés. Tout doit être transformé sur place pour qu'on ait une plus-value beaucoup plus importante et faire gagner beaucoup d'argent aux pêcheurs sénégalais et aux armateurs.

Nous devrons réfléchir sur la signature des accords de pêche. Le dernier accord signé avec les multinationales n'a pas de sens. Nos pays doivent réfléchir pour permettre aux armements de s'équiper et de faire ce que les étrangers viennent faire dans nos eaux territoriales."



Parlant de l'exploitation des ressources minières, il dira : "l'État devrait faire l'effort de créer un comptoir d'or international au Sénégal. Le Sénégal ne gagne rien du tout dans la production des ICS. L'Inde achète l'acide phosphorique et vient nous vendre de l'engrais. Nous avons trop de contradiction dans notre pays", conclura-t-il.