Pêche : Sira Ndiaye étale les maux qui gangrènent le secteur et propose la tenue d’états généraux.

Elle privilégie le dialogue et invite les acteurs autour de la pêche à la concentration pour trouver solution aux nombreux problèmes que rencontrent les pêcheurs. La député Sira Ndiaye, à l’occasion du vote du budget du ministère de la pêche, a interpellé le ministre sur la polémique autour des licences de pêche, les dégâts causés par la pêche industrielle entre autres plaintes des acteurs du secteur.



Selon la députée, l’heure est venue pour que les autorités tiennent les états généraux de la pêche afin de discuter et de trouver des solutions efficaces pouvant sauver le secteur et ses acteurs...