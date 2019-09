Pds : les femmes confirment Karim Wade et l’invitent à postuler candidat à la candidature pour le poste de secrétaire général national du parti

Sous la houlette de sa présidente Woré Sarr, le secrétariat général national des femmes du Pds s’est réuni en assemblée générale ce dimanche 8 septembre à la permanence Oumar Lamine Badji pour une réunion d’information.



À travers une résolution, l’organisation a manifesté sa loyauté envers le secrétaire général national Me Abdoulaye Wade. "Nous témoignons notre fidélité au Président Abdoulaye Wade et nous l’honorons’’, a soutenu Woré Sarr avant d’exprimer leur engagement aux côtés de Wade fils. "Toutes les femmes sont mobilisées aujourd’hui pour exprimer notre soutien à notre candidat Karim Wade. Nous l’invitons à postuler à la candidature pour le poste de secrétaire général national du Pds lorsque Me Abdoulaye Wade le mettra en jeu’’, a confié face aux femmes libérales venues des sections départementales de Dakar et Thiès, la présidente Woré Sarr.



Le secrétariat général national des femmes a par ailleurs manifesté toute son adhésion aux nouveaux changements intervenus dans la plus haute instance du Pds et entend s’y conformer.



Sur l’agissement des frondeurs Oumar Sarr et Cie, les femmes libérales considèrent leur démarche comme une auto-exclusion des rangs du parti. Elles invitent d’ailleurs le parti dans leurs bases respectives, à les dépouiller de toute responsabilité avant de les bannir de ses rangs.





La rencontre des femmes libérales s’est tenue en présence de Bara Gaye, nouveau secrétaire national adjoint du Pds entre autres responsables du Pds.