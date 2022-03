Pds / Exclusion du coordonnateur départemental de Guédiawaye : Ndiogou Malick Dieng minimise et précise...

Après avoir décliné sa position affichée de soutenir la coalition Benno Bokk Yakaar, Ndiogou Malick Dieng est en passe de subir les conséquences. Mais pas venant de n'importe quelle instance.



Joint au téléphone, le coordonnateur départemental du parti démocratique sénégalais et non moins chargé du pilotage de la section de Sam Notaire, invalide toute initiative venant de quelque entité que ce soit.



« Nous attendons que les cinq présidents de section au niveau de Guédiawaye à savoir, Sam Notaire, Ndiarème Limamoulaye, Wakhinane Nimzatt, Médina Gounass et Golf Sud, se prononcent sur la question", précise le coordonnateur départemental de Guédiawaye, non sans rappeler que parmi ceux qui ont proposé sa destitution, il n'y avait personne qui appartient au secrétariat de section. Pire, il y avait même des gens qui avaient quitté le parti démocratique sénégalais et d'autres qui ne font même pas partie du PDS », assène le 3e adjoint du bureau municipal de la ville de Guédiawaye.



Ndiogou Malick Dieng promet d'apporter dans les heures à venir, des éclairages plus amples après concertation avec les différents secrétaires des sections que compte le département de Guédiawaye...