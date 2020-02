« Pays les plus sûrs et les plus dangereux » : l’ASPT conteste le classement du Sénégal.

Dans son classement 2020 des « Pays les plus sûrs et les plus dangereux », basé sur les indices de risques épidémiques, les violences, les catastrophes naturelles et la qualité de l’air, INSURLY qui se définit comme un courtier en Assurance Voyages basé en France, place le Sénégal 141ème sur 148 pays. Selon l’Agence Sénégalaise de Promotion du Tourisme (ASPT) ce classement qui a été relayé par des Médias nationaux et internationaux, est de nature à porter atteinte à l’image de marque de la destination Sénégal. Aussi, la même source d’informer que les démarches sont entreprises auprès de la compagnie INSURLY, pour rétablir la vérité et l’équilibre sur les critères et les motivations de ce rapport discriminatoire sur le Sénégal. Elle a par ailleurs invité l’opinion nationale et internationale, mais également la presse à une analyse profonde de ce classement qui n’est étayé d’aucune preuve scientifique. Et d’autre part, à procéder à tous les recoupements nécessaires avant de conforter de tels classements émanant souvent de sources qui ne portent aucun sceau officiel et dont les objectifs font malheureusement appel à des stratégies purement commerciales.