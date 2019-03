Pays-Bas : Un homme ouvre le feu dans un tramway

Un homme non encore identifié, a ouvert le feu dans un tramway à Utrecht, aux Pays-Bas. Pour l'heure, beaucoup de blessés sont dénombrés alors que l'auteur des tirs a pris la fuite. Une chasse à l'homme a été lancée pour l'arrêter.



Selon les médias hollandais, l'unité antiterroriste de la police s'est rendue sur les lieux de l'attaque. Mais pour l'heure, le caractère terroriste n'est pas encore établi.



Il faut cependant rappeler que cette fusillade intervient quelques jours après l'attaque dont ont été victimes des musulmans en Nouvelle Zélande. Un "suprémaciste" blanc de nationalité australienne s'est introduit dans deux mosquées et a tiré sur des fidèles musulmans, faisant 49 morts et plusieurs blessés. Suite à cette attaque, des compte pro-jihadistes avaient menacé de "venger leurs frères".