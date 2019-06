Paul Kagamé recadre le commissaire européen à la Coopération et au développement : "Vous devez arrêter avec votre complexe de supériorité... Pour qui vous vous prenez ?"

Neven Mimica, commissaire européen à la Coopération et au développement n'oubliera pas de sitôt son face à face de la semaine dernière avec le président rwandais, Paul Kagamé.

Lors d'un débat diffusé par la chaine FRANCE24 ce weekend, le premier s'est fait remonter les bretelles par le second sur une question liée au respect des droits de l'Homme au Rwanda. "Nous avons une approche globale dont nous discutons avec nos partenaires et les droits de l'homme, leur respect, en font partie. Nous parlons développement et droits de l'homme en même temps, d’une manière très ouverte et liée entre les deux aspects", a répondu le représentant de l'Union européenne à une question de la journaliste de France24 liée aux droits humains.

Il n'en fallait pas plus pour faire sortir Paul Kagamé de ses gonds. Le chef de l'Etat rwandais n'a pas attendu la relance de notre consœur pour recadrer le commissaire européen à la Coopération et au développement. " Vous devez arrêter avec votre complexe de supériorité, toute cette absurdité sur les droits de l'homme. Nous, on s'est battu pour les droits de l'homme et la liberté de nos peuples, plus que quiconque, y compris vous qui continuez à parler de cette absurdité. Là, souvenez-vous d’où venaient nos pays et où on les a emmenés, cela parle pour nous. Vous devriez arrêter de dire aux autres quoi faire ou ne pas faire, même si ce n'est pas à votre goût. Mais pour qui vous prenez-vous ?", s'est emporté Kagamé qui ne semble pas se soucier des conséquences d'un tel affront.