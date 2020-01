Paul Ginies, DG IAM : « Il faut former des hommes et des femmes responsables capables de donner un sens à la vie »

Il faut former des ressources humaines de qualité et surtout faire la promotion de nos champions, car le continent du 21ème siècle c'est l'Afrique. Paul Ginies est d'avis qu'il nous faut des hommes et des femmes capables de donner un sens à la vie. Le nouveau Directeur Général du groupe IAM ambitionne de donner un nouvel élan aux partenariats afin de mieux outiller les étudiants pour qu'ils abordent l’avenir de la meilleure des façons...