Patte d’oie/Parcelles Assainies : Des inspections et diagnostics de l’ONAS pour résoudre la problématique de l’assainissement.

Garder les lieux secs, veiller aux bonnes dispositions en évitant de verser des ordures et des pierres qui peuvent constituer un obstacle pour l’écoulement des eaux usées, sont les principales interpellations de l’ONAS aux populations de la Patte d’oie et des Parcelles assainies.



Ce matin, le chef du département d’exploitation de Dakar à l’Office national d’assainissement, a procédé à des visites d’inspection et de diagnostic dans quelques quartiers de la Patte d’oie et des Parcelles assainies pour constater des canalisations que des occupants avaient envahies de manière anarchique et délibérée.



Pour lutter contre les eaux usées qui envahissent les points bas de ces habitations, notamment celles de Grand Médine, des Parcelles assainies, l’Onas a voulu à travers cette visite, voir ce qui est à l’origine des eaux usées stagnantes et qui envahissent parfois même les rues jusqu’à les dégrader.



En terme de conscientisation, le Maire de la Patte d’Oie de même que Mr Abidine Diakhaté ont tenu à indiquer des mesures de prévention et des alertes pour mieux préserver leur environnement et mieux entretenir les canalisations et égouts faits uniquement pour écouler les eaux pluviales et les eaux usées...