Patte d’Oie : Risques d’affrontements entre les habitants de la Cité des impôts et domaines et les commerçants

Ce samedi, des risques d’affrontements sont craints entre les habitants de la cité Impôts et Domaines d’une part, les propriétaires des cantines et les chauffeurs de Ndiaga Ndiaye qui depuis belle lurette encombrent les lieux et les accès de la Cité, d'autre part. En entente avec la population de la commune de la Patte d’Oie, l’ASC Cité des Impôts et Domaines compte faire déguerpir les cantines et les cars Ndiaga Ndiaye. En effet, après plusieurs tractations et des négociations qui n’ont rien donné, les jeunes comptent passer à l’acte ce samedi. Les nombreuses rencontres tenues avec le maire Banda Diop se sont soldées par des promesses non tenues. Les jeunes ont compris que ce dernier n’était pas dans les dispositions pour coopérer et il n’a jamais dit pourquoi. Le préfet et le commissaire de police ont reçu des courriers d’informations ainsi que tous les commerçants et chauffeurs ont déjà reçu leurs sommations de déguerpir. Ça risque alors de chauffer ce samedi si les autorités n’interviennent pas pour trouver un terrain d’entente entre les deux parties.