Passeports expirés : Des compatriotes en situation irrégulière au Japon dénoncent le mutisme des autorités et tendent la main à la nouvelle cheffe de la diplomatie sénégalaise.

Dans plusieurs pays d’Europe et d’Asie, des ressortissants sénégalais sont confrontés à un problème de renouvellement de leurs documents administratifs. Si certains ont des soucis de visas qui sont arrivés à expiration, pour d’autres ce sont leurs passeports.



Joint par téléphone, Lamine Mané souligne que depuis huit mois, ils sont en situation irrégulière au pays du Meiji. De Tokyo où il réside depuis 2014, il raconte leur calvaire. « Beaucoup d'étudiants et travailleurs sont très impactés négativement à cause de leur passeports expirés. Ils ne peuvent plus voyager dans d'autres pays pour faire leur stages et certains leurs voyages d'affaires » se révolte le compatriote qui travaille dans une entreprise japonaise.



Une situation qu’ils dénoncent avec la dernière énergie. Toutefois dit-il, « nous interpellons le chef de l'État, le président Macky Sall et la nouvelle ministre des affaires étrangères maître Aïssata Tall Sall de nous venir en aide pour débloquer notre situation concernant les passeports expirés. »



Ces compatriotes sénégalais résidant au pays du soleil levant regrettent et dénoncent ce mutisme qui dure depuis des mois. « Nous avons recensé 453 personnes dont les passeports ont expiré et 28 personnes qui aussi voient l'arrivée de la date d'expiration de leurs passeports. »



Pourtant, rappelle-t-il, ils ont eu à alerter les autorités sur leurs cas en vain. « Depuis le mois de février, nous avons informé l'ambassade du Sénégal à Tokyo concernant la situation des passeports mais aucune suite. Au mois d'août, on a aussi saisi l'ex ministre des Sénégalais de l'Extérieur, monsieur Amadou Ba et ce dernier à son tour n'a donné aucune suite à nos demandes afin qu'une commission vienne renouveler nos passeports au Japon » rappelle-t-il.