Passation de services au MAER : « Je ne sais pas si j’ai gagné, mais je sais que je n’ai pas perdu! » (Dr. Papa A. Seck, Ministre sortant)

Les locaux du Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement Rural, sis à Diamniadio, ont abrité hier 16 Avril 2019, la cérémonie de passation de services entre le désormais ex-ministre de l’Agriculture, le Dr. Papa Abdoulaye Seck, et son successeur le Pr. Moussa Baldé. Dans une salle archi comble, le Dr. Seck, après avoir rendu grâce à Dieu et remercié vivement le chef de l’État, qui lui a permis « de servir son pays pendant près de 6 ans, a remercié et félicité l’ensemble de ses collaborateurs, pour le travail accompli. Occasion pour lui de revenir sur quelques éléments de bilan. Et le Dr. Seck, comme pour reprendre un célèbre entraîneur Brésilien, d'indiquer : « Je ne sais pas si j’ai gagné, mais je sais que je n’ai pas perdu »...