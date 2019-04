Passation de service en série ce lundi...

C’est parti pour une semaine de passation de service entre les nouveaux ministres et les sortants. Le nouveau ministre de l’Economie numérique, Ndèye Tiké Ndiaye Diop sera installé officiellement aujourd’hui dans ses nouvelles fonctions. La cérémonie de passation de témoin entre l’ex-directrice générale de l’Agence nationale des affaires maritimes (Anam) et son prédécesseur Abdoulaye Bibi Baldé aura lieu dans la matinée



Il est prévu également la passation de service entre le ministre de la Culture sortant Abdou Latif Coulibaly et son remplaçant Abdoulaye Diop qui était jusque-là ministre de l’Emploi et l’insertion professionnelle. La cérémonie se tient aujourd’hui à 11h. Il faut noter aussi que l’ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall passe le témoin demain à son successeur, Me Malick Sall