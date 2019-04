Passation de service au ministère de la jeunesse : « Vous avez une charge lourde de reconstruire un pays » (Pape Gorgui Ndong à Néné Fatoumata Tall)

Néné Fatoumata Tall, ministre de la Jeunesse et de la construction citoyenne, a été installée dans ses nouvelles fonctions. Une mission qu’elle apprécie à sa juste valeur pour « poursuivre et renforcer les actions d’épanouissement moral et physique de la jeunesse naturellement vulnérable aux comportements à risques face, entre autres, aux effets pervers des réseaux sociaux, aux maladies infectieuses, aux grossesses non désirées. » La nouvelle ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, entend placer ’’l’écoute des jeunes’’ au cœur de son action à la tête de ce département ministériel. ’’Je vais écouter les conseils, les remarques et suggestions de mes compatriotes, notamment les jeunes. C’est en écoutant les jeunes que je parviendrai à mener à bien ma mission’’, a-t-elle déclaré.

Le ministre sortant, Pape Gorgui Ndong, a prodigué des conseils, à celle qui lui succède à la tête du département de la Jeunesse. Parmi lesquels : « Ne jamais avoir peur de cette jeunesse. Toujours aller à la rencontre de la Jeunesse. Écouter la jeunesse. Partager avec la jeunesse. »

Poursuivant, l’ancien ministre décrit la « lourde » tâche qui attend son successeur : « Certains vous demanderont des choses livrables mais vous êtes à la tête d’un ministère qui travaille pour les lendemains d’un Sénégal meilleur, la formation d’une ressource humaine compétente qui sait mesurer les enjeux et prendre ses responsabilités pour engager la construction globale de notre pays. Vous avez une charge lourde de reconstruire un pays où la citoyenneté fait défaut, parmi les priorités du président de la République, une citoyenneté agissante. »