Passation de service au Conseil Économique Social et Environnemental : Les précisions de Aminata Tall

Ce matin Dakaractu reprenait un article paru dans l'As qui revenait sur l'absence de la Présidente du Cese sortant, Aminata Tall et de sa remplaçante Aminata Touré lors du dialogue national. Une absence que motivait l'article par une "colère de l'ancien ministre libéral" suite à son éviction.

Dans un communiqué qui nous est parvenu cet après midi, la concernée de balayer d'un revers de main ces accusations. Aminata Tall d'affirmer d'abord qu'elle ne souffrait d'une quelconque colère suite à son limogeage. Au contraire elle a soutenu ressentir "une fierté réelle d’avoir servi son pays à ce poste pendant six années fructueuses en expériences, riches en débats et gratifiantes en résultats".

Elle a aussi apporté quelques précisions sur la méthode de passation de service au Cese. " Conformément aux règles administratives et la pratique républicaine, IL N’Y A PAS DE PASSATION DE SERVICE entre Présidents sortant et entrant au niveau du Conseil Économique Social et Environnemental. Les inspecteurs Généraux d’État (IGE), sentinelles de l’orthodoxie administrative pourront l’attester. Le Secrétaire Général de l’institution, garant de la continuité de l’administration se charge d’accueillir le Président entrant qui à son tour prendra les dispositions nécessaires à sa propre installation", a t-elle fait savoir.



Mme Tall de finir par remercier le président de la République pour sa confiance et son soutien permanents et toutes les équipes de conseillers et membres du personnel qui l’ont accompagnée.