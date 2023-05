Passation de service à Kolda : Brahim Mamadou Bah passe le témoin à Hamadou Baldé...

Brahim Mamadou Ba, DRDR de Kolda vient de passer le témoin à Hamadou Baldé, ex DRDR de Saint-Louis ce jeudi 11 mai 2023 à Kolda. Ainsi, Brahim Mamadou Ba est affecté comme directeur du développement rural de la région de Tambacounda. Ce dernier aura servi trois ans à la région de Kolda de 2020 à 2023. Et ce DRDR sortant estime qu'il part rassuré car connaissant la valeur du DRDR entrant Hamadou Baldé. Les témoignages des producteurs, des partenaires ont été unanimes sur le DRDR sortant, sur sa capacité à accomplir sa mission dans le Fouladou, accompagnée de résultats. La cérémonie a été présidée par Marième Pouye Hanne, adjointe au gouverneur de Kolda.

Prenant la parole, le DRDR entrant Hamadou Baldé d'avancer : " je remercie le ministre de l'agriculture pour la confiance renouvelée en ma modeste personne pour diriger la DRDR de Kolda. En ce sens, je reste ouvert au personnel pour bien mener notre mission dans cette région agricole. En ce sens, je remercie Dieu de m'avoir ramené à Kolda localité que je connais bien. Et c'est pourquoi, nous n'allons ménager aucun effort pour atteindre les enjeux de l'autosuffisance alimentaire. À ce titre, je prie Dieu de nous gratifier d'un bon hivernage."

Dans cette lancée, Brahim Mamadou Bah DRDR sortant, ajoute : "c'est un moment assez particulier pour moi de m'adresser à vous avec émotion en quittant mes fonctions de DRDR de Kolda. Mais avant tout, je remercie le bon Dieu de m'avoir accordé fortune pour travailler dans une bonne ambiance avec mes collègues. D'emblée, je suis rassuré par les propos tenus par mon successeur. C'est pourquoi, je pars à Tamba avec un sentiment du devoir accompli... À Kolda durant mon exercice, j'ai eu l'accompagnement de Moussa Baldé, ex ministre de l'agriculture. Et cet appui nous a valu beaucoup de satisfaction dans la région aux côtés des producteurs. Et nous avons avec l'aide de Dieu des saisons pluvieuses accompagnées de bons rendements. D'ailleurs, je remercie tout le personnel avec qui j'ai eu des relations professionnelles et dynamiques. Mais aussi, je salue les partenaires pour leur collaboration franche pour l'atteinte des objectifs..."

À cela , il ajoute : "Kolda a une potentialité agricole énorme avec des opérateurs et producteurs engagés." À propos du directeur entrant, il souligne que "c'est un homme sérieux avec qui j'ai travaillé dans le passé. Je connais sa disponibilité et son pragmatisme dans le travail."

Majmouth Diop, opérateur semencier et Dame Cissé président des opérateurs semenciers de Kolda et député, estime que l'ex DRDR a cultivé l'excellence agricole dans la région. À ce titre, Dame Cissé d'avancer : "il est une personne serviable et engagée pour le travail aux côtés des producteurs. Il a été toujours à nos côtés. Et c'est pourquoi, nous l'avons rappelé devant le nouveau DRDR que l'ex DRDR a été à la hauteur de nos attentes..."