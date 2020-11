Passation de service : Thérèse Faye Diouf prend définitivement les rênes du Fongip et s'engage à pérenniser la structure.

Thérèse Faye Diouf a définitivement pris les rênes du Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP) ce mardi 17 novembre 2020 en présence de l'ex administrateur général Doudou Ka et d'illustres personnalités du pays. Ainsi, elle s'engage à pérenniser la structure avec les orientations et les conseils avisés du Conseil d'administration et la qualité des ressources humaines pour maintenir l'élan.



Lors de son allocution de bienvenue, l'actuelle Administratrice générale du Fongip a fait savoir qu'aujourd'hui, il leur revient la mission redoutable et l'insigne honneur de perpétuer cette dynamique. "Les défis sont encore énormes, car il s'agit plus que jamais de diversifier et d'amplifier l'offre, d'améliorer la qualité des produits et des services, etc.", reconnaît-t-elle. Selon elle, avec beaucoup de confiance, justement parce que j'ose compter sur les orientations et les conseils avisés du Conseil d'administration et la qualité des ressources humaines pour maintenir l'élan et renforcer les capacités d'intervention du Fongip, en vue de répondre, de manière opportune, à la demande multiforme et toujours grandissante des cibles qui augmente sans cesse.



Il est clair que je ne saurai, a souligné l'actuelle administratrice du Fongip, non plus, relever ces défis sans le concours et l'appui du ministère de tutelle à savoir le ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération.



À cette occasion, Thérèse Faye Diouf a réaffirmé son engagement à travailler auprès du ministre Amadou Hott, pour l'atteinte des objectifs du ministère, et au-delà, contribuer valablement à la matérialisation et l'ambition du Chef de l'État Macky Sall dans le cadre du Plan Sénégal émergent.