Passation de service / PEM : Alioune Ndoye passe le témoin à Pape Sagna Mbaye.

La cérémonie de passion de service entre le ministre sortant de la pêche et de l'économie maritime et son successeur, Pape Sagna Mbaye, a eu lieu ce vendredi 23 septembre, à la sphère ministérielle OTD.

Prenant la parole en premier, Ailoune Ndoye a exprimé sa profonde gratitude à Allah, tout en tirant le bilan de ses réalisations durant son magistère.

Le tout nouveau ministre de la pêche et de l'économie maritime, Pape Sagna Mbaye a profité de sa prise de parole pour exprimer sa gratitude au président de la République Macky Sall pour la confiance qu'il a placée en sa modeste personne en le nommant sur proposition du Premier ministre à la tête de ce département ministériel. Ainsi, il précisera avoir pris conscience que le secteur est difficile. Mais, il se rappelle des propos du président Abdou Diouf qui disait à la jeunesse socialiste "difficile est le chemin", tout en rassurant qu'il a su et appris cette sentence "que l'homme est un élément de synthèse et que seule l'humilité constitue le fondement et la signification de sa grandeur."