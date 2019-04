Passation de service / Me Sidiki Kaba à Amadou Bâ : " Vous aurez à pérenniser une diplomatie pour la consolidation de la paix internationale"

"Une tâche d'une haute responsabilité et qui aura une dimension diplomatique à maintenir pour la paix et la sécurité entre États." Tel est le message que l'ancien ministre des affaires étrangères Sidiki Kaba semble expliquer à Amadou Bâ. Pour le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur sortant, "la mission qui attend l'ex ministre de l'économie et des finances est énorme certes, mais, le connaissant, on lui fait confiance grâce à la dimension de l'homme."

Les deux hommes se sont ainsi félicité mutuellement tout en renouvelant leur gratitude envers le chef de l'État et assurent une continuité de l'œuvre pour ce quinquennat...