Passation de service : Mamadou Talla succède à Oumar Guèye

M. Mamadou Talla a été installé ce 23 septembre dans ses nouvelles fonctions de Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires. Il remplace M. Oumar Guèye, à la tête de ce ministère depuis 2019, lors d'une cérémonie de passation de service très sobre et riche en hommages.



Prenant la parole, le ministre sortant se félicite du travail accompli durant son mandat : « actuellement les fonds de dotation et les fonds d’équipement tout cumulés font 64 milliards 600, comparé à ce que c’était en 2012, cumulés qui étaient de 23 milliards 800. Aujourd’hui on est à plus de 64 milliards soit 124% d’augmentation... »



Quant à Mamadou Talla, le nouveau ministre des Collectivités territoriales, il assure qu'il se consacrera entièrement à la prise en charge rapide et efficace des défis du secteur en vue de la satisfaction des attentes des populations de notre pays en matière de gouvernance locale et d’aménagement et de développement territorial.