Passation de service / MMESS : Zahra Iyane Thiam passe le témoin au nouveau ministre, Victorine Anquediche Ndeye.

La cérémonie de passation de service entre le nouveau ministre de la Microfinance, de l’Économie Sociale et Solidaire et son prédécesseur a eu lieu ce 21 septembre dans les locaux dudit ministère. Prenant la parole en premier, Zahra Iyane Thiam qui a cédé sa place à Victorine Ndeye, a magnifié la confiance que le chef de l’État avait portée sur sa personne durant trois bonnes années.



Selon cette dernière, « je voudrais rendre grâce à Allah, le Tout puissant, le Très miséricordieux, qui m’a permis d’exercer, avec paix les fonctions au ministère de la Microfinance, de l’Économie sociale et solidaire que Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, a bien voulu me confier depuis le 7 avril 2019, plus exactement. Ainsi donc, j’adresse, très humblement, mes très vifs remerciements à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, pour cette haute marque de confiance et son appui constant, qui nous ont permis l’exécution de cette mission exaltante, mais exigeante. Je lui renouvelle, aussi, toute ma disponibilité et tout mon engagement à travailler à ses côtés, pour l’émergence de notre pays, qui lui est si cher.



Au demeurant, je félicite très chaleureusement Madame le Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, Madame Victorine Anquediche Ndeye, pour sa nomination à la tête de ce département ministériel. Je lui souhaite, également, pleins succès dans cette noble et intéressante mission », a-t-elle elle annoncé.



Pour le tout nouveau MMESS, « il y exactement 22 mois, que j’ai fait mes premiers pas dans le gouvernement... Nous sommes rattrapés par un contexte de crise mondiale que les mesures par le président de la République Macky Sall, ont jusque-là permis d’en atténuer les effets. Dans un engagement commun, à nous de nous inscrire dans l’amélioration du quotidien de nos concitoyens et cela à travers les 46 départements du pays… », a-t-elle elle ajouté pour marquer l’importance de cette passation de service.