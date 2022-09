Passation de service / MESRI : Cheikh Omar Hanne remet les rênes au Professeur Moussa Baldé.

C’est lors d'une cérémonie en mode fast track que Cheikh Omar Hanne a remis les rênes du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, au Professeur Moussa Baldé.



Une occasion saisie par le ministre sortant pour revenir largement sur les grandes réalisations et les grands projets du MESRI. Prenant la parole à son tour, Moussa Baldé a salué les efforts consentis par son collègue Cheikh Omar Hanne.



« La cérémonie qui nous réunit ce matin, en dépit de sa sobriété, est un rituel républicain important du fonctionnement de nos institutions. C'est pourquoi, il me revient aujourd'hui devant cette auguste assemblée, de sacrifier à cette tradition en exprimant, à l'entame de mon propos, toute ma gratitude au président de la République pour sa confiance renouvelée et pour avoir porté sur ma modeste personne son choix pour mettre en œuvre, à la suite de mon ami et collègue le Dr Cheikh Oumar Hanne, sa politique d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation », dira-t-il.



Selon toujours ce dernier, « je suis d'autant plus motivé à travailler sous son leadership que le département de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation que j'ai l'honneur de diriger à partir d'aujourd'hui est le secteur dans lequel que j'ai évolué depuis plus d'une trentaine d'années en tant qu'enseignant-chercheur en Mathématiques à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar », a-t-il ajouté.



« Pour ma part, je compte, conformément à la lettre de mission que le président de la République nous a confiée, m'inscrire dans la continuité de la mise en œuvre des décisions présidentielles en commençant par les priorités de l'heure. L'urgence sera de s'occuper de l'orientation des nouveaux bacheliers et de leur offrir les meilleures conditions d'accueil dans les universités et les ISEP. La finalisation des grands projets du Chef de l'État va également occuper une place importante. Je compte également donner un accent particulier à la recherche et l'innovation, notamment les infrastructures de recherche et les outils de promotion de l'innovation et du transfert de technologie », a-t-il annoncé.



Cependant, « la réalisation de cette ambition ne sera possible qu'avec la contribution des femmes et des hommes du ministère et de toute la communauté universitaire, les syndicats et les associations d'étudiants notamment. Je m'engage, par le dialogue et la concertation au quotidien, à mettre les meilleures conditions possibles pour tirer le meilleur de chacun », a-t-il fait savoir en souhaitant bonne chance à l’ancien MESRI qui est maintenant le Ministre de l’Éducation Nationale. Cette cérémonie a eu lieu ce 22 septembre à Diamniadio...