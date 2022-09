Passation de service/MEN : Cheikh Omar Anne prend le relai de Mamadou Talla

Le tout nouveau Ministre de l’Éducation Nationale, Cheikh Omar Anne, a pris fonction ce 22 septembre. Lors d'une cérémonie de passation de service empreinte d’émotion, les collaborateurs de l’ancien MEN Mamadou Talla, lui ont témoigné leurs plus vifs remerciements.

Selon Mamadou Talla, « à ma prise de fonction en 2019, conformément aux directives du chef de l’État Macky Sall, je m’étais fixé cinq priorités. Ces priorités sont adossées au PAQUET et articulés aux 11 décisions issues des assises de l’Éducation et de la Formation… », a-t-il d’abord relevé. Très touché par les marques d’attention de ses anciens collaborateurs et partenaires techniques et financiers, il ajoutera : « C’est pourquoi monsieur le Ministre, je peux vous rassurer par rapport aux acteurs et aux partenaires, que vous trouverez sur place. Plus de trois années durant, je les ai côtoyés et suivis en situation ordinaire, comme en situation d’urgence. Je peux vous assurer que vous trouverez ici au MEN des cadres de haut niveau. Des femmes et des hommes compétents, loyaux, respectueux de l’autorité et très responsables. Je saisis cette occasion pour leur exprimer ma gratitude et leur dire merci pour leur esprit d’alerte, de veille et d’appui technique... »