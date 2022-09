Passation de service / MCPME : Le ministre Abdou Karim Fofana trace sa feuille de route.

Abdou Karim Fofana a pris fonction officiellement ce 23 septembre, lors d’une cérémonie de passation de service qui a eu lieu dans les locaux du ministère du commerce, situé à la sphère ministérielle Habib Thiam de Diamniadio.



Cette cérémonie se tient dans un contexte assez particulier, marqué par un coût élevé de la vie. « Je reçois le témoin que vous me passez avec une détermination teintée d’humilité, en vous rendant hommage pour le travail abattu durant ces dernières années. Je vous assure que je veillerai à pérenniser les acquis et à être à la hauteur des défis », a dit Abdou Karim Fofana.



« Comme l’a rappelé le chef de l’État Macky Sall lors de son adresse à la nation du 16 septembre 2022, se dresse devant nous des défis marqués par un contexte de crise économique mondiale… Notre gouvernement va prendre des mesures sans précédent de protection sociale et de soutien au pouvoir d’achat des ménages… », a-t-il annoncé en évoquant au passage les efforts consentis par le chef de l’État pour soutenir l’économie sénégalaise et les familles démunies pour supporter l’inflation des prix sur le marché.



« Chers membres du commerce et des PME, je peux vous assurer que vous trouverez en moi une oreille très attentive, une rigueur bienveillante et un engagement sans faille pour assurer un service performant aux consommateurs et aux commerçants… », a-t-il fait savoir lors de cette cérémonie de passation de service.