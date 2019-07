Passation de service : Abdoul Ly installé comme DG de l’ARTP

Abdoul LY a été installé ce mardi 23 juillet 2019 comme Directeur général de l’ARTP en remplacement de Abdou Karim SALL nommé Ministre de l’Environnement et Développement Durable.



La cérémonie s’est déroulée dans une ambiance sobre et solennelle en présence des membres du collège de l’ARTP, du Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT), du personnel de l’ARTP, de personnalités administratives et d’amis.



M. Abdoul LY est un Ingénieur en Génie Électrique (Électronique, électrotechnique, automatisme et Informatique) de formation. Il a une riche expérience dans le secteur des communications électroniques.