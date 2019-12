Passage du FCFA à l’ECO : ‘’Si la France ne se retire pas de l’ECO en 2020, par ‘’la violence symbolique’’, la jeunesse prendra ses responsabilités’’ (Ong Urgences Panafricanistes/Sénégal)

C’est une vague de manifestations que l’Ong Urgences panafricanistes a prévu de dérouler tout au long de l’année 2020 qui s’annonce, pour exiger le retrait de la France dans la gouvernance de la nouvelle monnaie ECO. Mieux encore, les camarades de Kémi Séba se disent prêts à gagner la rue où des zones très sensibles seront visées pour réclamer le départ des bases militaires françaises en Afrique et au Sénégal en particulier. Sur le passage du FCFA à l’ECO, l’Ong Urgences panafricanistes/Sénégal y relève de la poudre aux yeux et le qualifie de ‘’mackyage’’ d’autant que la parité reste fixe avec la nouvelle monnaie et que celle-ci est garantie par Paris donc rien n’a changé, renseigne le porte-parole de l’Ong panafricaniste également chargé de communication de l’entité. ‘’Nous dénonçons le Mackyage Sale du FCFA en ECO et le silence complice du président Macky Sall dont nous connaissons la position sur le CFA’’, a soutenu Khadim Mbacké Sall. Pour se faire entendre, les camarades de Kémi Séba au Sénégal entendent dans leur démarche opter pour la ‘’violence symbolique’’ jusqu’à obtenir gain de cause dans leur lutte.