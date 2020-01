Passage FCFA - ECO : « Le projet a été initié (...) par les pays de la CEDEAO » (Khaly Diouf, Rewmi)

Des positions d’hypothèse liées à la question de la transition du FCFA vers l’Eco ont résulté du symposium de la Cellule des Cadres du parti Rewmi (CECAR) tenu ce 17 janvier à Dakar. Pour la CECAR, l’ECO est tout bonnement et simplement un projet de la CEDEAO et non de l’UEMOA, in fine prouvé à suffisance par les cardres du parti d’Idrissa Seck qui soutiennent que le projet fait preuve de concertations depuis 1989. Le vice-président du parti, Déthié Fall qui a pris part à la rencontre qui avait pour but de disséquer les avantages et les inconvénients de la transition vers l’ECO, a relevé sous ce rapport un aspect fondamental sur l’économie du pays et des autres pays de l’UEMOA et de la CEDEAO qui mérite une attention particulière avant de prendre une quelconque décision définitive sur la question. Pour le député, c’est une question capitale qui mérite des réflexions poussées car cela touche les options sur la parité fixe ou flexible et il était important de voir les avantages et les inconvénients pour pouvoir adopter une position officielle du parti.