Pas présent dans le Gouvernement : Le Parti de la Réforme se félicite néanmoins des réformes annoncées

Le Secrétariat Permanent du Parti de la Réforme absent du Gouvernement, malgré l'appel qu'il avait lancé pour une meilleure prise en compte de leurs membres dans la coalition au pouvoir, s'est félicité des réformes annoncées par le Président Sall. Selon le PR, ce resserrement de l’équipe gouvernementale et le rajeunissement de sa composition est la preuve éloquente de la nouvelle direction indiquée dans la gestion des affaires publiques par le Président de la République. Les réformes annoncées, ajoute le PR et qui visent à renforcer la célérité dans le traitement des dossiers de l’État, témoigne de la volonté du Président Macky Sall d’opérer une révolution copernicienne dans le management de l’État avec la suppression des goulots d’étranglement. "Cette décision renseigne sur l’engagement et la détermination d’un homme qui a fait don de soi pour la prise en charge efficiente des préoccupations des populations sénégalaises" lit-on sur la note. Le Secrétariat permanent du Parti de la Réforme qui a fini de marquer son adhésion aux réformes constitutionnelles prévues par le Chef de l’État, a lancé un appel citoyen à toutes les forces vives de la nation à faire bloc autour du Président de la République afin qu’il puisse réussir la mission qu’il s’est assigné durant ce quinquennat.