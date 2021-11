Pas encore édifiée sur ses listes : Yewwi Askan Wi toujours « enchaînée » à Golf Sud et Sam Notaire.

La situation reste toujours confuse à Guédiawaye pour la coalition Yewwi Askan Wi. Dans les communes de Golf Sud et de Sam Notaire, Khalifa Sall et ses alliés ne savent toujours pas sur quel pied danser concernant leurs listes qui n'ont été ni validées ni rejetées.



Contrairement à certaines supputations, la réalité est tout autre : La coalition Yewwi Askan Wi de Sam Notaire et de Golf Sud ne sait pas encore si sa liste est validée ou pas car, n’ayant encore eu aucune notification. Une source de la coalition nous explique dans les détails, comment se sont déroulé les faits.



En effet, comme toutes les autres coalitions, « Yewwi Askan Wi s'est présentée à la sous préfecture le 03 dernier pour le dépôt. Après des heures de travail (vers 8h du matin), les membres de la commission de réception des dossiers de candidature ont suggéré aux mandataires des différentes coalitions qui n'avaient pas terminé, de rentrer pour revenir l'après-midi ou au plus tard le lendemain pour compléter le travail. Les mandataires concernés sont revenus vers 15h, mais les portes de la sous préfecture étaient fermées. Ils sont finalement revenus le lendemain à 8h » nous dit-il.



D’ailleurs, ce dernier a rappelé qu’à l’arrivée à 9h, du sous préfet qui n'etait pas présent au moment où la commission travaillait (la nuit du 03 au 04 nov), la coalition Yewwi Askan Wi et les autres coalitions ont attendu jusqu'à 15h pour commencer à être appelé une à une afin de compléter leurs dossiers.



Mais de manière surprenante, explique notre interlocuteur, le sous préfet autorise les mandataires des autres coalitions y compris celui de BBY à compléter leurs dossiers excepté ceux de la coalition YAW sous prétexte qu'il a déjà avisé sa hiérarchie de la situation de YAW à Sam et à Golf sans se concerter avec les membres de la commission de réception ». Ce qui a constitué le blocage ou l'imbroglio qui a conduit à cette situation « d’incertitude » au sein de la coalition à Sam Notaire et Golf Sud.



Il est à rappeler qu'il n'a jamais été question de rejet des listes de YAW à Sam et à Golf Sud puisqu'on n'a jamais reçu de notification de rejet. Toutefois, la coalition Yewwi Askan Wi compte participer aux élections locales de 2022 à Guédiawaye dans les 5 communes et la ville...