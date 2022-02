Parution de son recueil poétique « Balades nocturnes » : Le journaliste auteur Moussa Seydou Diallo invite à la Renaissance.

Après Tranches de vie et Périple solaire, deux recueils poétiques publiés chez L'Harmattan Sénégal, le journaliste auteur Moussa Seydou Diallo vient de publier chez les éditions Lettres Renaissances, un autre recueil de poésie, intitulé Balades nocturnes.



Il s'agit, selon l’auteur, d’un nouvel opus poétique au style profond, rythmé par des assonances magnétiques. « Ce recueil est une ode captivante à la terre africaine, à ses beautés symboliques, charnelles, et qui invite à la Renaissance », informe Amadou Élimane Kane dans le communiqué.



Parlant de l’auteur, l’écrivain précise que Munyanzozi, le rêveur, de son nom à l’état civil, Moussa Seydou Diallo, ne s’impose pas de limites imaginaires. « Au-delà de sa volonté optimiste, c’est son exquise curiosité qui fait de lui un authentique citoyen du monde, à l’imagination lumineuse », ajoute-t-il.



Toutefois, la poésie commémorative de Moussa Seydou Diallo ne tient pas seulement à cet enracinement biographique. « Elle se traduit surtout par une dynamique interne aux poèmes, par laquelle la mémoire, réactive et mobilisée, reprend possession de ces évènements pour les restaurer, les sublimer et les immortaliser », écrit Alpha Oumar Diallo dans la préface de l’ouvrage…