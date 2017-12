Participation du secteur agro-sylvo -pastoral au Pse : La Fédération Nationale des Plateformes Agricoles du Sénégal (Fn-Pas) voit le jour.

La Fédération nationale des plateformes agricoles du Sénégal (Fn-Pas ) a été lancée ce jeudi à Saly Portudal grâce à l’initiative de quatre (4) organisations agricoles que sont l’Association « Forces paysannes », le « Mouvement sénégalais pour le développement » , la « Confédération paysanne » et l’Union "3P".

Pour renforcer son articulation au Pse, la Fn -Pas compte développer les activités suivantes : la poursuite de la concertation avec les pouvoirs publics, les partenaires techniques et financiers et les acteurs du secteur privé ; le renforcement des capacités des plateformes membres, pour une meilleure prise en charge des besoins des acteurs de base (formation , financement , accès aux facteurs de production, suivi etc…) et la tenue d’une table d’une table ronde des partenaires au développement en 2018, sous la présidence du Chef de l’Etat.

L’organisation de ce présent atelier entre d’ailleurs dans le cadre de la préparation de cette table ronde. Cet atelier de lancement devra permettre à la Fn -Pas de partager sa vision du rôle et de la place des organisations paysannes dans la réalisation des objectifs du Pse tout en étant le prétexte pour alimenter la réflexion sur un plan d’action 2018-2021. Ce dernier point fera l’objet d’approfondissement aux fins d’une table ronde avec l’Etat et les partenaires techniques et financiers.

Quatre (4) organisations agricoles, diagnostiquées et retenues comme plateformes paysannes par la Banque Mondiale, ont décidé en janvier 2017, un espace de concertation, de conception et de mise en œuvre de politiques. « Forces Paysannes », « Mouvement Sénégalais pour le Développement », « Confédération Paysanne » et « Union des 3 P », s’unissent pour mettre en place la Fédération Nationale des Plateformes Agricoles du Sénégal (Fn -Pas). Pour ce faire, un atelier de lancement de trois jours se tient depuis hier jeudi à Saly. Objectif : partager avec les principaux acteurs publics, privés et non étatiques les visions, les missions et les priorités de développement identifiés par la nouvelle entité qui regroupe l’ensemble des professionnels exerçant à titre principal dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de la foresterie.