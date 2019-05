Participation du PDS au dialogue national : Wade désigne Oumar Sarr et Cheikh Dieng, Karim lui tord le bras.

Le Pds est en passe de voler en éclats et il faut s'attendre au pire dans les prochaines heures !

Que se passe-t-il ? Selon les informations de Libération, Wade avait validé la partipation du Pds au dialogue national et mieux, il avait désigné à cet effet Omar Sarr et Cheikh Dieng pour prendre part à la rencontre. Mais lorsqu'il a été mis au courant, Karim Wade l'a sommé depuis Doha de revoir sa position et Wade est revenu sur sa décision à travers un communiqué publié hier, installant un malaise réel dans le parti.

Pire, il a même interdit aux femmes du Pds d'assister à la conférence religieuse des femmes parlementaires de l'Assemblée. Rendez-vous dans les prochaines heures...