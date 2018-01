Parti socialiste : Sept membres de la section Europe de l’Ouest aussi exclus

En marge du Bureau Politique du Vendredi 30 Décembre dernier, le parti socialiste avait annoncé l’exclusion de 65 de ses membres parmi lesquels les plus connus que sont Khalifa Sall, Aissata Tall Sall, Bamba Fall ou encore Barthélemy Dias. Eh bien la liste a évolué aujourd’hui. En effet, à l’issue du Premier Secrétariat Exécutif National des socialistes tenu en 2018, le parti a décidé d’exclure sept autres personnes. Il s’agit principalement de militants de la section Europe de l’Ouest « qui après proposition et étude des preuves fournies par leur famille d’origine » ont été mis dehors a annoncé Abdoulaye Wilane, secrétaire national à la communication et porte parole du parti

. Il s’agit de Doro Sylla, Brahim Camara, Ndèye Satala Diop, Moussa Diémé, Mody Gaye Ba, Chérif Aïdara et Malick Youm.