Parti socialiste : La jeunesse en contribution pour éviter la décadence, appelle à la redynamisation.

Pour sauvegarder le legs des anciens, les principes et idéaux qui définissent le parti socialiste, l’heure est à l’union des forces dans un contexte politique marqué par des frustrations, notamment au sein du PS.



Consciente des enjeux et de l’exigence de la préservation des acquis du socialisme, la jeunesse veut se faire entendre. Ainsi, une nouvelle plateforme dénommée cadre d’actions pour la redynamisation du parti socialiste/Car Ps, a vu le jour.

Pour cette jeunesse regroupée autour de la nouvelle plateforme, l'heure n'est plus à des divisions internes, de guéguerres, de positionnements et préservations des intérêts crypto personnels.



Dans une perspective de préserver le patrimoine du leur parti, la jeunesse socialiste éprise de justice et d'équité, consciente des enjeux politiques de l’heure, du pays, et soucieuse de la préservation de l’avenir du parti, a lancé un appel à tous les jeunes du parti à rejoindre la plateforme pour faire bloc et éviter la décadence du Parti Socialiste.



Elle informe qu'une conférence de presse sera tenue dans les jours à venir afin d'éclairer l'opinion sur le sens de son action et lance par la même occasion un appel à tous les camarades des jeunesses socialistes pour l’union autour de la cause socialiste.