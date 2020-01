Parti socialiste : Aminata Mbengue convoque le Secrétariat Exécutif et le bureau politique

Le parti socialiste reprend des couleurs après le rappel à Dieu de son mythique SG, Ousmane Tanor Dieng. La Secrétaire générale du Parti, a convoqué le Secrétariat Exécutif National, ce jeudi 16 Janvier 2020, à 16 heures précises, à la Maison du Parti Socialiste Léopold Sédar Senghor.

Une 69ème séance élargie aux Députés, aux Hauts conseillers ainsi qu'aux membres du Conseil Economique, Social et Environnemental. Samedi, c’est le bureau politique qui va se réunir. Des travaux qui porteront sur, d'une part la vie du parti, notamment la situation de la vente des cartes, l'évolution du processus de renouvellement, les enseignements de la « Journée du Souvenir », les perspectives d'activités d'animation et, d'autre part les activités du SEP de Benno Bokk Yaakar et les questions d'actualité.

Une session, élargie aux secrétaires généraux de coordination, aux députés, Maires, Présidents de conseil départemental, membres du Haut Conseil des Collectivités territoriales et du Conseil Economique, Social et Environnemental.