Parti socialiste / Aly Mané à la rescousse de Aminata Mbengue Ndiaye : « Il faut arrêter de mêler la Secrétaire Générale dans des querelles de chapelle et des luttes de positionnement…»

En son nom propre et celui de tous les socialistes qui ont en bandoulière cet esprit de justice sociale, le président du Conseil départemental de Nioro, par ailleurs, membre du bureau politique du Parti socialiste, appelle à la loyauté ainsi qu’au respect des valeurs de solidarité à mettre à la disposition du Ps. La situation au niveau du Parti socialiste est, selon Aly Mané, inquiétante.

Le socialiste explique dans une note, qu’on doit arrêter d'utiliser l'image de la Secrétaire Générale Aminata Mbengue Ndiaye dans le but d’étoffer « des arguments fantoches, insipides, sans fondement politique, légitime ni légal, afin de justifier des positions indues et sans scrupule ».

Pour illustrer ses propos, le président du Conseil départemental de Nioro dissèque des incongruités dans le communiqué récent que le parti a diffusé dans la presse. « Ce genre de communiqué est bidon avec bien sûr une bande d'opportunistes qui cherchent à berner l'opinion publique nationale et internationale dans le seul but de confisquer l'intérêt général du Ps. »

Le responsable politique socialiste dénonce également, au sein du parti, cette prétention à mêler la Secrétaire Générale nationale Aminata Mbengue Ndiaye dans des querelles de chapelle et des luttes de positionnement aux antipodes des principes qui fondent le mode d'organisation et de fonctionnement du Parti socialiste.

D’après le membre du bureau politique du Parti socialiste, le constat malheureux est qu’il y’a existence au sein du Parti « d'une entreprise mafieuse, d'escroquerie intellectuelle et politique menée par des adeptes de l'opportunisme et du lobing, inaptes à gagner leur propre bureau de vote et ne cessant de jouer aux laudateurs et de thuriféraires d'un bienfaiteur zélé sans base électorale. »

C’est pourquoi le député socialiste lance un appel à tous ses camarades soucieux de l'avenir du PS de se tenir debout, mobilisés et engagés en vue de préserver l'héritage du SG, le Président Ousmane Tanor Dieng.

Aly Mané prône également l'organisation des renouvellements de toutes nos instances de la base au sommet du Parti, dans la sincérité et la transparence gages selon lui, de la démocratie interne.