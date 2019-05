Partenariat : Vers un mariage ANPS-NBA...

Le président et le secrétaire général de l’Association nationale de la presse sportive du Sénégal (Anps) ont rencontré vendredi le président de la NBA Africa, Amadou Gallo Fall en présence de quelques journalistes. L’objectif de cette rencontre, selon le journal Record, était de nouer un partenariat entre l’Anps et NBA Africa qui compte lancer prochainement la ligue de Basket Africaine (BAl).

Gallo Fall a salué cette initiative et a promis de rencontrer l’Anps prochainement dans le but d’approfondir la réflexion. Quant au président de l’Anps, il a réaffirmé sa volonté de soutenir toutes les actions allant dans le sens de développer le sport en général et le basket-ball en particulier.