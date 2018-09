Partenariat Supdeco/ ENAP-Canada : renforcement de modules et jumelage

L’Institut de management public (IMAP) du groupe Supdeco de Dakar et l'École nationale d'administration publique du Canada (ENAP Canada) ont signé un accord de partenariat ce jeudi 13 septembre. Ainsi, à l'occasion de la conférence organisée par l'école à la Chambre de commerce, avec comme conférencier le directeur de l'ENAP Canada, les étudiants et participants ont échangé sur le thème" Le sens de l'Etat, les enfants de Max Weber, le Québec et l'Afrique". Ce partenariat vise à offrir à ces jeunes des opportunités pour qu'ils puissent parfaire leurs formations avec des séminaires au Canada, le renforcement des modules pour une harmonisation sur la demande du secteur professionnel du pays.