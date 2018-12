Partenariat Senelec/Vinci Energies : Mouhamadou Makhtar Cissé mise sur le transfert de compétence et l’accès à l’électricité pour tous

Pour assurer la distribution en électricité à Dakar et dans le monde rural, la Senelec a officiellement démarré les travaux de Diamniadio. Dans la phase de transition énergétique dans laquelle la Société nationale de l’électricité du Sénégal s’est inscrite, l’institut Omexom, une filiale de Vinci Energies, a signé ce mercredi 12 décembre une convention de partenariat portant sur la réalisation de plusieurs travaux d’envergure. Ce projet phare concerne les villes de Touba, Diamniadio, Kounoune et Dakar.

Pour le Dg de la Senelec, Mouhamadou Makhtar Cissé, il s'agira d’élever le niveau d’exigence pour permettre à tous les sénégalais d’avoir un accès universel à l’électricité d'ici l'horizon 2025. En outre, les écoles polytechniques de Dakar et de Thiès vont aussi bénéficier du transfert de compétence par le groupe Vinci Energies surtout dans la formation et l’insertion des ingénieurs dans le monde du travail.