Partenariat Sénégal/Corée du Sud : Plus de 2 milliards financés pour le développement de la Petite enfance.

Le ministère de la femme de la famille, du genre et de la protection des enfants vient de nouer une convention de partenariat avec l'Agence de coopération internationale de la Corée du Sud (KIOCA) au niveau du ministère. Un mémorandum d'entente pour la matérialisation du projet de développement de la petite enfance 2018/2023. Financé à hauteur de 2 874.272.000, le projet vise à améliorer l'accès équitable et la qualité des enfants âgés de 0 à 5 ans aux services de développement intégré de la petite enfance (DIPE). Ainsi, il est prévu la construction de 8 cases des tout petits dans les régions de Saint-Louis et Louga, en plus il impactera positivement la qualité des interventions à travers le renforcement de capacité des différents acteurs éducateurs, parents et communautés, mais aussi l'équipement des autres structures de prise en charge de la petite enfance implantés dans ces régions...