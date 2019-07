Partenariat Public / Privé : Effectivité d’un accord d’internationalisation de l’enseignement numérique.

Pour jeter les bases d’une nouvelle dynamique de l’enseignement numérique, un accord de coopération innovante vient d’être scellé entre le ministère de l’enseignement supérieur de l’innovation et de la recherche, celui de l’économie numérique et des télécommunications, l’université de Créteil (France) et l’institut universitaire de technologie et de commerce.

C’est à l’occasion d’une conférence sur ‘’le numérique et l’enseignement supérieur, défis et opportunités dans les prochaines décennies’’, que la convention a été paraphée pour permettre aux étudiants sénégalais de pouvoir bénéficier d’une formation de qualité dans ce secteur prometteur. Le partenariat a été matérialisé à la chambre de commerce de Dakar.