Partenariat : Le MESRI et la CDC pour la construction de 5000 lits dans 4 universités du Sénégal.

Le ministère de l’Enseignement supérieur (MESR) et la Caisse de dépôt et consignation (CDC) ont signé, ce jeudi un protocole d’entente pour la construction de 5000 lits dans 4 universités sénégalaises : Thiès, Bambey, Ziguinchor et Saint-Louis.

Cette convention signée par le ministre Mary Teuw Niane et Directeur de la CDC Aliou Sall, permettra également la construction de restaurants, d’espaces sportifs et de centres médicaux dans ces campus universitaires

D'après le ministre de l'enseignement supérieur, ’’la mise à disposition des infrastructures sanitaires, sportives et sociales est un élément important dans la création d’un environnement de travail, mais aussi dans la motivation des étudiants pour mieux réussir.’’ Ainsi, la CDC par son action, va permettre aux universités de réussir les objectifs fixés à travers leur contrat de performance, notamment l’accroissement de l’efficacité interne…